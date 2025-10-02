Форма поиска по сайту

02 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали напавшего на водителя такси мужчину

"Московский патруль": полицейские задержали напавшего на водителя такси мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на водителя такси.

По данным следствия, во время поездки пассажир достал из рукава куртки предмет похожий на нож. Злоумышленник заставил таксиста покинуть машину, после чего пересел на место водителя и скрылся.

Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение транспортного средства. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоВлада Егорова

