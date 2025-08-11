Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения на мальчика в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Новосибирской области"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту разбоя в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина нападает на ребенка. По предварительным данным, злоумышленник, угрожая ножом, забрал у подростка сумку с деньгами.

Предоставить доклад Бастрыкину должен исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антон Бадулин.

Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что в сумке у 12-летнего мальчика было чуть более миллиона рублей.

Ранее полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже украшений у своей знакомой. В полицию обратилась 33-летняя женщина из Тульской области, которая сообщила, что драгоценности стоимостью 215 тысяч рублей пропали из ее номера в отеле, пока она спала.

В ходе допроса мужчина признался, что продал похищенные украшения в ломбарде и потратил все вырученные деньги на свои нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.

