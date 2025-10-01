"Московский патруль": домодедовские таможенники задержали гражданку Бразилии с наркотиками

Домодедовские таможенники задержали гражданку Бразилии, которая пыталась провести внутри себя запрещенные вещества. Пассажирку остановили, когда она проходила через зеленый коридор.

Во время досмотра сотрудники обнаружили два контрацептива с наркотиками: один был в багаже среди нижнего белья, а второй удалось найти только на рентгене.

Женщина пояснила, что порошкообразное вещество белого цвета является кокаином. Товар она перевозила по просьбе неустановленного мужчины за денежное вознаграждение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

