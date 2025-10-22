Риелтор Барсуков предупредил о популярном способе обмана арендаторов квартир

Цены на съемные квартиры в Москве выросли на 14% в 2025 году, заявили эксперты. В связи с повышением стоимости мошенники начали придумывать все новые схемы для обмана арендаторов, желающих выгодно снять жилье. Как не попасться на уловки аферистов в поисках наиболее доступной квартиры, разбиралась Москва 24.

Под ударом обе стороны

Рынок аренды жилья в Москве показывает постоянный рост цен. На сайтах проверенных риелторских агентств можно увидеть следующую картину: однокомнатная квартира предлагается от 75 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная – от 102 тысяч, а трехкомнатная – от 150 тысяч.

Однако на популярных сервисах объявлений ситуация выглядит иначе. На первый взгляд, там можно найти варианты по приемлемым ценам, но на самом деле условия не всегда комфортны. Например, в одном из объявлений предлагалась студия площадью 12 квадратных метров, которая располагалась в 15 минутах езды на автобусе от метро. На практике выяснилось, что это бывшая четырехкомнатная квартира, разделенная на мини-студии, у которых общий коридор и санузел. Фактически, такое жилье представляет собой хостел, который собственник переоборудовал для получения большей прибыли.

Кроме того, часто квартиры, указанные в объявлениях, либо не существуют в реальности, либо в действительности не сдаются. Согласно исследованию одного из агентств недвижимости, за 2025 год стоимость покупки жилья выросла на 4%, а цена аренды – на 14%. Этот фактор не упускают мошенники и разрабатывают новые схемы, чтобы получить как можно больше денег.





Заур Газаев юрист Лжеагентства недвижимости публикуют несуществующие объявления и таким образом заманивают клиента в офис, где на месте предлагают различные квартиры, объекты, которые гораздо хуже и кратно отличаются от заявленных изначально.

"С развитием искусственного интеллекта и появлением нейросетей такие недобросовестные маркетологи и агентства стали использовать технологии, чтобы создавать как можно больше предложений, которых в принципе на рынке нет", – объяснил юрист телеканалу Москва 24.

При этом обманывают не только квартиросъемщиков, но и официальные риелторские компании.

"Мы агентство, которое занимается посуточной арендой, подписали договор (с хозяйкой), где было указано, что будем сдавать ее квартиру в субаренду. Договор был заключен между двумя физлицами, потому что я, как владелец фирмы, подписываю документ от физического лица. Договор был заключен на 11 месяцев, и его срок заканчивался в июле. Однако собственница в ультимативной форме позвонила и потребовала, чтобы я перестала переводить ей деньги со счета физического лица на ее счет и отдавала всю сумму "наличкой". Она аргументировала это тем, что не хочет платить налоги", – рассказала руководитель риелторской компании Елена Абханова.

Когда Елена отказалась от такой идеи, хозяйка квартиры сменила замок на входной двери, отказавшись возвращать не принадлежащие ей вещи и залог в размере 265 тысяч рублей.

Как вычислить "нехорошую" квартиру

Советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков рассказал Москве 24, что о деятельности аферистов, которые обманывают с арендой, в последнее время практически не слышно. При этом раньше существовали целые компании, специализировавшиеся на размещении липовых объявлений.

"Теоретически возможна схема, когда мошенник сдает жилье, которое ему не принадлежит. Например, он сам арендует квартиру, а затем собирает предоплату с нескольких людей, выдавая себя за собственника. О подобной афере может сигнализировать заниженная цена", – указал эксперт.





Константин Барсуков советник президента Гильдии риелторов Москвы Что касается понятия "безопасной" цены, то его стоит применять с осторожностью, чтобы не ввести себя в заблуждение. Разумной практикой является анализ рынка: если все аналогичные квартиры в районе стоят, например, около 70 тысяч рублей, а одно предложение значительно дешевле, возникает закономерный вопрос о причинах такого расхождения. Необходимо внимательно сравнивать объявления между собой.

Для дополнительной защиты рекомендуется всегда запрашивать у арендодателя оригиналы документов, подтверждающих его право собственности на квартиру. Это важное и необходимое действие, которое помогает обезопасить себя от мошенничества, подчеркнул Барсуков.

При этом риелтор Олег Свиридов отметил в беседе с Москвой 24, что правило номер один, которое поможет не попасть в ловушку аферистов, – никаких предоплат до личного просмотра квартиры. Требование внести средства перед оформлением договора аренды должно серьезно насторожить.

"Также стоит обращать внимание на то, как долго объявление находится на сайте. Когда у квартиры все в порядке с документами, она обычно быстро находит арендатора. Если же квартира очень долго висит на площадке, стоит задуматься о причинах – возможно, это свидетельство мошеннических действий", – предупредил специалист.





Олег Свиридов риелтор В случае обмана фотографии могут быть скачаны из Сети или обработаны искусственным интеллектом, и вы не сможете заранее понять, как на самом деле выглядит квартира. Зачастую подобные объявления создаются для сбора базы данных номеров телефонов людей, которые ищут жилье. Эти контакты затем продаются риелторским агентствам под видом потенциальных клиентов.

В качестве общей рекомендации для всех, кто ищет квартиру, стоит завести отдельный номер телефона для любых операций с недвижимостью, отметил эксперт.

"Его потом можно будет просто заблокировать. Достаточно один раз оставить свой номер на сайте недвижимости или позвонить по объявлению, как последуют сотни спам-звонков, в том числе от мошенников", – объяснил Свиридов.

Он добавил, что еще одним потенциальным сигналом опасности может быть цена ниже рыночной.

"Для примера возьмем однокомнатную квартиру в нормальном состоянии на окраинах Москвы, в районах конечных станций метро. В современных жилых комплексах бизнес-класса, которые были построены примерно в 2020 году, аренда в таких случаях начинается от 70 тысяч рублей. В домах более старой, советской постройки, примерно конец 1980-х годов, однокомнатная квартира будет стоить от 50 тысяч", – рассказал эксперт.

Предложения по цене ниже этой отметки на текущем рынке уже практически не встречаются, заключил Свиридов.

