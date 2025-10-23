Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 октября, 18:30

Политика

Россияне смогут продолжать путешествия в Европу после введения новых санкций ЕС

Россияне смогут продолжать путешествия в Европу, несмотря на введенный 19-й пакет санкций Евросоюза. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, визы по-прежнему выдаются, хотя сроки оформления увеличились, а проверки стали строже.

По ее словам, санкции ЕС в первую очередь вредят самому Евросоюзу и уже почти исчерпали потенциал для расширения. В новом списке ограничений оказались неожиданные товары – игрушки, цветы и сантехника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

