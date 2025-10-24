Форма поиска по сайту

24 октября, 12:15

Политика

Российская армия продвинулась на 500 метров за сутки в Сумской и Харьковской областях

Российская армия продвинулась на 500 метров за сутки в Сумской и Харьковской областях. На Харьковском направлении штурмовые группы продвинулись в Волчанске и его окрестностях при поддержке авиации, артиллерии и огнеметных систем.

По данным Минобороны, за время проведения СВО уничтожены 668 самолетов ВСУ, 283 вертолета и более 90 тысяч беспилотников. Противник потерял более 25 тысяч танков и боевых машин и 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Спецоперация на Украине
