Российская армия продвинулась на 500 метров за сутки в Сумской и Харьковской областях. На Харьковском направлении штурмовые группы продвинулись в Волчанске и его окрестностях при поддержке авиации, артиллерии и огнеметных систем.

По данным Минобороны, за время проведения СВО уничтожены 668 самолетов ВСУ, 283 вертолета и более 90 тысяч беспилотников. Противник потерял более 25 тысяч танков и боевых машин и 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.