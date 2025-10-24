24 октября, 07:41Политика
В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Новые санкции Запада стали историческим шансом для России, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Поясняя свои слова, чиновник уточнил, что рестрикции стали возможностью для страны в кратчайшие сроки восстановить утраченные компетенции во всех сферах жизнедеятельности.
"Введение очередных санкций для нас – это повторное закрепление и усвоение сложного урока", – отметил парламентарий.
Шеремет считает, что ограничения приведут к обратному эффекту, способствуя укреплению экономического и политического суверенитета России.
Накануне, 23 октября, США ввели дополнительные ограничения в отношении нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерних организаций, расположенных в России. Всего в списке американского Минфина 34 компании.
В ведомстве пояснили, что новые санкции призваны "усилить давление на российский энергетический сектор и снизить возможности Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики.
Евросоюз в этот же день принял 19-й пакет антироссийских санкций, направленный против банков, криптобирж, а также компаний в Индии и Китае. Ограничения затрагивают транзакции в криптовалюте, запрещают закупку российского СПГ и нацелены на более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть.
Путин прокомментировал новые санкции запада против Москвы