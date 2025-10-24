В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Новые санкции Запада стали историческим шансом для России, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Поясняя свои слова, чиновник уточнил, что рестрикции стали возможностью для страны в кратчайшие сроки восстановить утраченные компетенции во всех сферах жизнедеятельности.

"Введение очередных санкций для нас – это повторное закрепление и усвоение сложного урока", – отметил парламентарий.

Шеремет считает, что ограничения приведут к обратному эффекту, способствуя укреплению экономического и политического суверенитета России.

Накануне, 23 октября, США ввели дополнительные ограничения в отношении нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерних организаций, расположенных в России. Всего в списке американского Минфина 34 компании.

В ведомстве пояснили, что новые санкции призваны "усилить давление на российский энергетический сектор и снизить возможности Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики.

Евросоюз в этот же день принял 19-й пакет антироссийских санкций, направленный против банков, криптобирж, а также компаний в Индии и Китае. Ограничения затрагивают транзакции в криптовалюте, запрещают закупку российского СПГ и нацелены на более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть.

