Каллас заявила, что новые санкции лишат Россию средств для спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Belga via ZUMA Press

Новый пакет санкций лишит Россию финансовых возможностей для продолжения спецоперации на Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Новые санкции США – важный признак силы. Вместе с нашим 19-м пакетом санкций мы лишаем Россию средств на финансирование этой войны", – написала она на странице в соцсети X.

Ранее Евросоюз (ЕС) ввел 19-й пакет антироссийских санкций, направленный против банков, криптобирж, а также компаний в Индии и Китае. Ограничения затрагивают транзакции в криптовалюте, запрещают закупку российского СПГ и нацелены на более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Также ЕС запретил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2026–2027 годов. Прямые и косвенные закупки, импорт и передача российского СПГ по краткосрочным контрактам будут запрещены с 25 апреля 2026 года.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" запрет Евросоюза на импорт российского газа с 2028 года. Она охарактеризовала это решение как пример политики "назло бабушке отморожу уши".