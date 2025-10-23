ЕС ввел санкции против генерала КНДР за участие в освобождении Курской области

Фото: 123RF.com/DPRK flag

Евросоюз включил генерал-лейтенанта Корейской народной армии Чха Ен Бома в санкционный список, следует из публикации в официальном журнале ЕС.

В качестве причины были указаны его участие в командовании контингентом войск КНДР, а также внесенный вклад в операцию по освобождению территорий Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Брюсселе Чха Ен Бома охарактеризовали как одного из высокопоставленных военных командиров Северной Кореи, направленных в Россию.

Всего в рамках 19-го пакета санкций черный список ЕС включил 21 человека. Среди них – уполномоченные по правам ребенка в Ставропольском крае, Орловской и Новосибирской областях Светлана Адаменко, Константин Домогатский и Надежда Болтенко.

Рестрикции также коснулись помощника зампреда Совбеза России Олега Осипова. По мнению Евросоюза, он распространяет дезинформацию, поддерживает пропагандистские нарративы и действия, угрожающие территориальной целостности Украины.

Помимо этого, перечень пополнили ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов и президент автоконцерна "АвтоВАЗ" Максим Соколов. Первый, как утверждается в документе, попал туда после заявления о финансировании обучения участников СВО и их детей, а также запуска магистерской программы, посвященной обходу санкций.

Вместе с ними ограничения распространились на 41 организацию, включая сталелитейную и горнодобывающую компанию Evraz PLC, являющуюся важным источником дохода для российского правительства. Также в число вошли "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы Fesco) и "ОДК-Уфимского моторостроительного производственного объединения" (ПАО "ОДК-УМПО", входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха").

Аналогичные рестрикции затронули золотодобывающую компанию "Полюс" и дочернюю фирму "Лукойла" в ОАЭ – Litasco Middle East. Основанием для включения в список последней стала предполагаемая причастность к поставкам российской нефти в обход действующих европейских ограничений.

Таким образом, общее количество людей и организаций, включенных в санкционные списки ЕС, теперь составляет 1 980 человек и 683 организации.

Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций 23 октября. Ограничения коснулись российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае, а также более 100 танкеров для перевозки нефти и импорта СПГ из России.

В рамках ограничений ЕС также запретил предоставлять туристические услуги, чтобы ограничить заработок российской стороны в данной сфере и предотвратить "необязательные поездки европейцев в Россию".