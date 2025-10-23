Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 12:18

Политика
Главная / Новости /

РСТ: санкции ЕС не затрагивают деятельность российских туроператоров внутри РФ

Санкции ЕС не затрагивают деятельность российских туроператоров внутри РФ – РСТ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Санкции Евросоюза на предоставление туристических услуг в России не касаются деятельности российских туроператоров внутри государства. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Он пояснил, что рестрикции подразумевают запрет на организацию поездок в Россию для европейских туристических компаний.

"Она (мера. – Прим. ред.) может существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации поездок в Россию, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет. Принимающие туристические компании в России продолжат работу в штатном режиме", – приводит слова Мохова ТАСС.

Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций в среду, 23 октября. В рамках ограничений ЕС запретил предоставлять туристические услуги в России.

Уточнялось, что данные меры были приняты, чтобы российская сторона не смогла зарабатывать на туристических услугах. Это также необходимо для предотвращения "необязательных поездок европейцев в Россию".

Вместе с тем страны ЕС призвали российских дипломатов предупреждать власти стран, которые выдали им аккредитацию, об их желании посетить или проехать транзитом через другое государство сообщества.

Читайте также


политикатуризм

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика