РСТ: санкции ЕС не затрагивают деятельность российских туроператоров внутри РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Санкции Евросоюза на предоставление туристических услуг в России не касаются деятельности российских туроператоров внутри государства. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Он пояснил, что рестрикции подразумевают запрет на организацию поездок в Россию для европейских туристических компаний.

"Она (мера. – Прим. ред.) может существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации поездок в Россию, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет. Принимающие туристические компании в России продолжат работу в штатном режиме", – приводит слова Мохова ТАСС.

Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций в среду, 23 октября. В рамках ограничений ЕС запретил предоставлять туристические услуги в России.

Уточнялось, что данные меры были приняты, чтобы российская сторона не смогла зарабатывать на туристических услугах. Это также необходимо для предотвращения "необязательных поездок европейцев в Россию".

Вместе с тем страны ЕС призвали российских дипломатов предупреждать власти стран, которые выдали им аккредитацию, об их желании посетить или проехать транзитом через другое государство сообщества.