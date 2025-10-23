ЕС запретил предоставление туристических услуг в РФ

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил предоставлять туристические услуги в России. Об этом сообщает пресс-служба эстонского МИД.

Уточняется, что данные меры были приняты для того, чтобы российская сторона не могла зарабатывать на туристических услугах. Кроме того, как утверждается, это необходимо для предотвращения "необязательных поездок европейцев в Россию".

Российских дипломатов и консулов призвали предупреждать властей стран, которые выдали им аккредитацию, об их желании посетить или проехать транзитом через другое государство сообщества. При этом каждая страна Евросоюза сможет потребовать предварительное разрешение, несмотря на наличие уведомления.

Помимо этого, Евросоюз в новом пакете санкций запретил пяти российским банкам совершать транзакции на территории стран сообщества и ограничил возможность предоставления услуг по криптоактивам для россиян. Из постановления Совета ЕС, размещенного в официальном журнале, следует, что речь идет про МТС Банк, Альфа-Банк, Земской Банк, Абсолют Банк и НКО "Истина". Ограничения вступят в силу с 12 ноября.

Также европейские государства в рамках антироссийских мер ограничили возможность создания совместных предприятий, спонсирования и подписания новых договоров с компаниями, которые функционируют в особых экономических и инновационных зонах России.

Параллельно с этим ЕС пополнил список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию. В частности, ограничения затронули те виды продукций, которые способствуют укреплению промышленного потенциала российской стороны. Речь идет про соль, серу, графит, металлические руды, предметы из каучука и керамические материалы, которые применяются в лабораториях и строительстве.

Вдобавок запрет затронул товары и технологии, которые применяются в российском военном секторе. Кроме того, ЕС ограничил импорт изобутана. Ранее эта мера действовала только в Эстонии.

"Пакет также расширяет запрет на ациклические углеводороды через устранение исключений – в том числе для изобутана", – следует из заявления эстонского МИД.

Ужесточены меры и в отношении Белоруссии. Всего в 19-й пакет санкций вошли 21 физическое и 42 юридических лица, в числе которых 12 компаний из КНР, 2 фирмы из Таиланда и 3 организации из Индии. Европейские страны объяснили, что ввели рестрикции против тех лиц, которые косвенным образом причастны к военному и технологическому развитию России.

Также ЕС включили в список 117 морских судов. Теперь их общее количество в перечне антироссийских ограничений составляет 560 единиц.

Помимо этого, европейские государства ввели санкции в отношении российского промпредприятия "Опытно-конструкторское бюро моторостроения". В постановлении Совета ЕС указано, что компания занимается созданием, выпуском и испытанием авиационных поршневых двигателей, редукторных механизмов и трансмиссионных систем для авиационных и авиационно-космических аппаратов.

Кроме того, ограничительные меры затронули Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга, который входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Красноармейского НИИ механизации. Из документа следует, что введенные в отношении организаций санкции вступят в силу с 24 октября.

ЕС включил в 19-й пакет санкций организацию "Транзит", занимающуюся грузоперевозками, а также российскую автомобилестроительную компанию ПАО "Соллерс" и ее дочерние фирмы – "Соллерс Алабуга" и "Соллерс Карго".

В настоящее время, как указали в МИД Эстонии, Евросоюз начал работу над 20-м пакетом антироссийских санкций. По данным ведомства, ограничения затронут крупные энергетические компании России, а также организации из третьих стран, которые якобы "помогают российской стороне обходить рестрикции".

О том, что Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций, стало известно в среду, 23 октября. В рамках ограничений европейские страны запретили прямую и косвенную передачу, покупку или импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным соглашениям с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным (срок действия контракта составляет более года и был заключен до 17 июня 2025 года) – с 1 января 2027 года.

