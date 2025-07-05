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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что руководство России справляется с санкциями и назвал Владимира Путина профессионалом.

По словам американского лидера, тема антироссийских ограничений поднималась в недавнем разговоре президентов.

"Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин. – Прим. ред.) воодушевлен ими. Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал", – цитирует РИА Новости Трампа.

Он отметил, что США может предпринять новые ограничительные шаги. Трамп также выразил мнение, что он жестче с Россией, чем почти с любой другой страной.

Ранее американский сенатор-демократ Крис Кунс допустил, что сенат может принять новый законопроект о санкциях против РФ уже в начале июля. Он предполагает введение импортных пошлин против тех стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и нефтепродукты.

Сам законопроект был готов уже в начале июня, но его еще требовало утвердить в конгрессе и получить одобрение Трампа, уточнял спецпосланник президента Кит Келлог.

