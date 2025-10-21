Фото: ТАСС/KIMMO BRANDT

Европа может начать поэтапное ослабление антироссийских санкций в случае прекращения огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Times.

Глава государства отметил, что последовательная отмена санкций может быть рассмотрена как цена за прекращение Россией военных действий и вывод войск.

Однако, по словам Стубба, европейские страны не отменят ограничения мгновенно.

Ранее сообщалось, что Россия готова искать компромиссы по Украине при условии обеспечения своих законных интересов безопасности. По словам главы МИД Сергея Лаврова, эти интересы включают защиту прав русскоязычного населения, которые были ущемлены запретом русского языка в образовании и СМИ на Украине.

При этом американский лидер Дональд Трамп признал способность руководства России справляться с санкциями и назвал Владимира Путина профессионалом. Кроме того, он отмечал, что США может предпринять новые ограничительные шаги.