Совет ЕС утвердил запрет на импорт газа из России

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Петров

Совет Евросоюза утвердил запрет на импорт газа из России с 1 января 2026 года на основании предложения Еврокомиссии. Об этом сообщается в опубликованном заявлении на сайте организации.

"Предлагаемое постановление вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт как трубопроводного газа, так и СПГ из России, при этом полный запрет будет применяться с 1 января 2028 года", – говорится в документе.

При этом уточняется, что импорт российского газа будет запрещен при сохранении переходного периода для существующих контрактов. Например, заключенные до 17 июня 2025 года краткосрочные контракты могут действовать до 17 июня 2026 года. Долгосрочные – до 1 января 2028 года.

Для вступления положения в силу его должен утвердить Европарламент.

Кроме того, совет утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС. При импорте нероссийского газа информация должна быть предоставлена уполномоченным органам только до поступления ресурса на таможенную территорию Евросоюза, в то время как при импорте газа из России должны быть запрошены дополнительные данные.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призывала страны ЕС навсегда избавиться от российских энергоресурсов. О необходимости бессрочно запретить покупку нефти и газа у Москвы также заявлял еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

При этом Венгрия и Словакия изначально собирались объединить усилия для противодействия плану по отказу от поставок российского газа к 2027 году. Тем не менее спустя время Будапешт согласился с полным запретом на импорт СПГ из России.

Ожидается, что ограничение вступит в силу в рамках 19-го пакета санкций.