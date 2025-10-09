Спецпосланник ЕС О’Салливан: 19-й пакет антироссийских санкций готов на 99%

Фото: 123RF/ivanovanton

Готовность 19-го пакета санкций против РФ составляет 99%. Об этом в интервью Bloomberg рассказал спецпосланник Евросоюза (ЕС) по ограничительным мерам Дэвид О’Салливан.

По его словам, в настоящее время согласуются последние детали. В частности, ЕС нужно решить с некоторыми государствами проблемы, которые связаны с уменьшением количества поставок энергоносителей из России. О’Салливан выразил уверенность в том, что эти моменты удастся урегулировать на следующей неделе или через 10 дней.

Он также отметил, что обсуждаемые сейчас меры, а также антироссийские пакеты санкций направлены на то, чтобы перекрыть "лазейки" в уже введенных ограничениях.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более жестким санкциям против России. По ее словам, пришло время "еще больше увеличить давление" на Москву.

В свою очередь, постпред РФ в ООН Василий Небензя указывал, что против страны уже введено "столько санкций", что новыми не удивить. Он подчеркнул, что государство адаптировалось к ограничениям и готово справиться с ними.

