EUO: принятие новых санкций против России может затянуться из-за Венгрии и Словакии

Фото: 123RF/megaflopp

Принятие нового пакета санкций Евросоюза против России может затянуться из-за Венгрии и Словакии, пишет EUObserver со ссылкой на заявления дипломатов.

По данным издания, обсуждение санкций продлятся до конца месяца, когда состоится саммит лидеров ЕС. В частности, у Будапешта вызвали вопросы некоторые положения нового пакета санкций. А Братислава выступала против любых новых антироссийских санкций.

При этом Словакия надеется добиться оговорок в рамках запланированного Брюсселем отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.

Как отметил собеседник издания, премьер Словакии Роберт Фицо ранее уже отказывался от угроз наложить вето на санкции после получения желаемых уступок.

Евросоюз в октябре продлил санкции в отношении 47 физических и 15 юридических лиц из РФ за якобы гибридные действия против объединения. Индивидуальные ограничительные меры продлены против лиц, "ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом".

Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более жестким санкциям против России. По ее словам, пришло время "еще больше увеличить давление" на РФ.