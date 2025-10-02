Фон дер Ляйен заявила, что ЕС меняет подход к санкциям против России

Фото: ТАСС/AP/Virginia Mayo

Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более жестким санкциям против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Дании.

По словам политика, для Евросоюза пришло время "еще больше увеличить давление" на Россию. Для этой цели Еврокомиссия предложила новый подход к санкциям.

Фон дер Ляйен пояснила, что теперь вместо прежней системы рестрикций, которые вводились поэтапно, предлагается принимать более жесткие ограничения, особенно в сферах энергетики, финансовых услуг и торговли.

Она отметила, что новый формат таких мер может быть задействован в 19-м пакете санкций, который "обсуждается прямо сейчас".

До этого министры финансов Большой семерки (G7) согласились усилить давление на экспортеров российской нефти. Кроме того, они договорились двигаться в направлении значительного сокращения импорта углеводородов из РФ.