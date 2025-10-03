ЕС продлил на год санкции в отношении 47 физлиц и 15 юрлиц из РФ

Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon-The/Presidential Office of Ukraine

Евросоюз на год продлил санкции в отношении 47 физических и 15 юридических лиц из РФ за якобы гибридные действия против объединения, сказано в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.

В документе утверждается, что индивидуальные ограничительные меры продлены против лиц, "ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом", до 9 октября 2026 года.

Продолжающаяся гибридная деятельность включает в себя манипулирование иностранной информацией и вмешательство против Евросоюза, его государств-членов и партнеров.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов физических и юридических лиц, а также запрет на оказание им экономической и финансовой помощи со стороны физлиц и юрлиц ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более жестким санкциям против России. По ее словам, пришло время "еще больше увеличить давление" на РФ.

При этом постпред России в ООН Василий Небензя отмечал, что против страны уже введено "столько санкций", что новыми не удивить. Он подчеркнул, что РФ адаптировалась к рестрикциям и готова справиться с ними.

