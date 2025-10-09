EUObserver: Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ

Фото: depositphotos/63ru78

Венгрия согласилась с предлагаемым Еврокомиссией полным запретом на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на EUObserver.

По данным источника, ограничение вступит в силу в рамках 19-го пакета санкций.

При этом изначально Венгрия пыталась добиться исключений для получения российского газа. Однако в итоге представитель страны в ЕС "не выступил с возражениями".

В материале утверждается, что сейчас главной точкой преткновения в новом пакете санкций остались Австрия и Словакия. Они также могут пойти на уступки к предстоящему саммиту глав МИД стран ЕС 20 октября.

Власти Австрии настаивают на разморозке российских активов на сумму свыше 2 миллиардов евро для их передачи Raiffeisen Bank. Германия и еще порядка 10 государств раскритиковали эту просьбу.

Ранее Венгрия подписала контракт на поставку газа с американской компанией Shell. В соответствии с договоренностью, начиная с 2026 года страна закупит у организации 2 миллиарда кубометров газа в течение 10 лет. При этом тогда отмечалось, что соглашение не отменяет поставки российского газа.

Венгрия и Словакия собирались объединить усилия для противодействия плану Еврокомиссии по отказу стран ЕС от поставок российского газа к 2027 году. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто посчитал, что действия ЕК ставят под угрозу энергобезопасность Венгрии.