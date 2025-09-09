Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 18:04

Политика

Венгрия подписала контракт с американской компанией на поставку газа

Фото: 123RF/stevechum

Венгрия подписала контракт на поставку газа с американской компанией Shell. Об этом заявил министр иностранных дел стран Петер Сийярто.

"Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие", – рассказал глава ведомства в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

В соответствии с контрактом начиная с 2026 года Венгрия закупит у организации 2 миллиарда кубометров газа в течение 10 лет.

При этом соглашение не отменяет поставки российского газа, которые являются надежной основой для Венгрии, а лишь расширяет их, что и представляет собой суть диверсификации, подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения нулевой квоты на импорт газа из России. Это, по данным СМИ, позволит избежать риска выплаты неустоек контрагентам по долгосрочным контрактам.

При этом Сийярто отмечал, что Венгрия и Словакия собираются объединить усилия для противодействия плану Еврокомиссии по отказу стран ЕС от поставок российского газа к 2027 году. Сийярто посчитал, что действия ЕК ставят под угрозу энергобезопасность Венгрии.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика