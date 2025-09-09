Фото: 123RF/stevechum

Венгрия подписала контракт на поставку газа с американской компанией Shell. Об этом заявил министр иностранных дел стран Петер Сийярто.

"Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие", – рассказал глава ведомства в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

В соответствии с контрактом начиная с 2026 года Венгрия закупит у организации 2 миллиарда кубометров газа в течение 10 лет.

При этом соглашение не отменяет поставки российского газа, которые являются надежной основой для Венгрии, а лишь расширяет их, что и представляет собой суть диверсификации, подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения нулевой квоты на импорт газа из России. Это, по данным СМИ, позволит избежать риска выплаты неустоек контрагентам по долгосрочным контрактам.

При этом Сийярто отмечал, что Венгрия и Словакия собираются объединить усилия для противодействия плану Еврокомиссии по отказу стран ЕС от поставок российского газа к 2027 году. Сийярто посчитал, что действия ЕК ставят под угрозу энергобезопасность Венгрии.