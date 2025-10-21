Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против РФ

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет выступать за блокировку 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Его слова передает издание Euractiv.

Дипломат подчеркнул, что Брюссель убрал из него все пункты, противоречащие национальным интересам Венгрии.

При этом Сийярто отметил, что политика Евросоюза по ограничениям в отношении России провалилась, так как санкции не смогли остановить украинский конфликт.

Ранее спецпосланник ЕС по ограничительным мерам Дэвид О’Салливан в интервью Bloomberg сообщил, что 19-й пакет санкций готов на 99%. По его словам, сейчас согласуются последние детали. В частности, Евросоюзу еще необходимо решить с некоторыми государствами проблемы, которые связаны с уменьшением количества поставок энергоносителей из России.

