Глава родительской ассоциации заявила о проблемах организации шведских столов в школах РФ

Депутаты Госдумы предложили внедрить в школах систему шведских столов. Председатель ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова выразила сомнения в возможности реализации этой идеи.

Она отметила, что шведский стол традиционно дороже организованного питания по меню, поскольку требует большего количества продуктов. Кроме того, практическая организация такого формата в школьных столовых сопряжена с некоторыми сложностями.

