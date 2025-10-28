Форма поиска по сайту

28 октября, 19:30

Общество

Глава родительской ассоциации заявила о проблемах организации шведских столов в школах РФ

Глава родительской ассоциации заявила о проблемах организации шведских столов в школах РФ

Депутаты Госдумы предложили внедрить в школах систему шведских столов. Председатель ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова выразила сомнения в возможности реализации этой идеи.

Она отметила, что шведский стол традиционно дороже организованного питания по меню, поскольку требует большего количества продуктов. Кроме того, практическая организация такого формата в школьных столовых сопряжена с некоторыми сложностями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

