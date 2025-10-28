В России предложили компенсировать стоимость лекарств пенсионерам с низким доходом

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В России предлагают полностью компенсировать стоимость лекарств пенсионерам, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект будет внесен 28 октября в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Поправки предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья".

В документе сказано, что поддержка старшего поколения является неотъемлемой частью демографической политики России. Согласно исследованиям, люди старше 70 лет тратят 80% дохода на то, чтобы закрыть свои базовые потребности. И среди основных трат – медицина и лекарства.

Авторы инициативы указывают, что, согласно данным Росстата на 1 января 2024 года, в России 34 миллиона людей старше трудоспособного возраста. 90% граждан старше 60 лет имеют хронические заболевания. При этом цены на медикаменты выросли на 12% за прошлый год.

Ранее депутаты от партии "Справедливая Россия – За правду" подготовили законопроект о прогрессивной шкале доплат для пенсионеров старше 70 лет. Поправки в закон "О страховых пенсиях" предполагают увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100% для граждан старше 70 лет и инвалидов I группы. Для людей старше 80 лет предлагается повышение на 200%, для тех, кому 90 лет, – на 300%.

