Депутат Якубовский: пенсионеры с иждивенцами могут получить допвыплату к страховой пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пенсионеры, которые имеют на попечении нетрудоспособных членов семьи, могут получить дополнительную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Данная мера поддержки предусмотрена для тех, кто обеспечивает уход и содержание своих близких.

"Размер доплаты зависит от количества иждивенцев и не может быть установлен более чем за 3 человек. В 2025 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8 907 рублей 70 копеек", – приводит слова Якубовского RT.

Как пояснил парламентарий, надбавка за 1 иждивенца составляет около 2 969 рублей в месяц, а за 2 и 3 – около 5 939 и 8 907 рублей соответственно. При этом суммы действуют без учета дополнительных повышающих коэффициентов.

Для оформления доплаты нужно обратиться в территориальное отделение Социального фонда России с заявлением и необходимыми документами.

Якубовский назвал это важным элементом системы социальной поддержки. Она помогает пенсионерам получать справедливую компенсацию за ответственность и труд, а государству – выполнять одну из ключевых задач социальной политики.

Ранее в Госдуме предложили вдвое повысить социальные пенсии. Например, для мужчин в возрасте от 70 лет и для женщин в возрасте от 65 лет пенсию могут увеличить с 5 034 до 10 068 рублей. При этом инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам предлагают платить не 12 082 рубля, а 24 164 рубля. Инвалидам III категории предлагают повысить пособие до 8 558 рублей.