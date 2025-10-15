На "Госуслугах" появилась опция по оформлению налогового вычета

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Новая опция по оформлению наиболее востребованных налоговых вычетов появилась на портале "Госуслуги", сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, сервис предоставляет пошаговую инструкцию для заполнения документов и содержит всю необходимую информацию о доступных видах налоговых вычетов.

"Жизненная ситуация запущена в рамках федерального проекта "Государство для людей", – цитирует Григоренко ТАСС.

Налоговый вычет позволяет снизить налогооблагаемый доход и, соответственно, налог на доходы физических лиц. Кроме того, с его помощью можно вернуть часть ранее уплаченного налога, например с зарплаты, а также уменьшить сумму налога при продаже недвижимости, напомнил вице-премьер.

Новая функция упрощает оформление соответствующего вычета и снижает риски передачи данных ненадежным организациям, предлагающим услуги по заполнению налоговых деклараций.

"Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом", – уточнил Григоренко.

Опция размещена на главной странице "Госуслуг" в каталоге жизненных ситуаций, который включает 38 федеральных сценариев. Каждый из них содержит в среднем 17 госуслуг, объединенных общей темой. Например, в каталоге есть разделы, посвященные поступлению в вуз, многодетным семьям, выходу на пенсию и другим важным аспектам жизни.

До конца 2025 года каталог дополнится еще 32 федеральными жизненными ситуациями.

Ранее портал "Госуслуги" получил функцию защиты аккаунта с помощью доверенного лица. Такой контакт не будет иметь доступа к личному кабинету и не сможет действовать от имени владельца. Однако он будет получать дополнительный код подтверждения при изменении пароля.

Доверенным лицом может стать гражданин России старше 18 лет с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах". В его личном кабинете должны быть указаны данные паспорта и актуальный номер телефона.

