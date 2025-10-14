14 октября, 13:16Технологии
На "Госуслугах" появилась функция "доверенный контакт"
Новая функция для защиты аккаунта с помощью доверенного лица появилась на портале "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
"Главное правило защиты учетной записи на "Госуслугах" – никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа", – напомнили в ведомстве.
Согласно нововведению, у доверенного лица не будет доступа к личному кабинету и возможности действовать от имени основного владельца аккаунта. Однако указанный контакт будет получать дополнительный код подтверждения при изменении пароля, пояснили в министерстве.
Доверенным лицом может стать гражданин России старше 18 лет с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах". В его личном кабинете должны быть указаны данные паспорта и актуальный номер телефона.
Для активации данной функции пользователю необходимо зайти в раздел "Безопасность" своего личного кабинета и выбрать опцию "Доверенный контакт". Затем нужно нажать кнопку "Добавить" и ввести данные выбранного лица, включая его имя и номер телефона, который привязан к аккаунту на портале.
Затем следует отправить приглашение, после принятия которого информация о доверенном лице появится в личном кабинете. При восстановлении доступа к аккаунту он первым будет получать СМС-код.
Отключение доверенного контакта или назначение нового человека можно осуществить в любое время через личный кабинет.
В Минцифры уточнили, что функция доступна всем пользователям старше 14 лет. При этом для одного аккаунта может быть выбран только один доверенный контакт, а каждый контакт может иметь до пяти доверителей.
Ранее в МВД рассказывали, что существует пять уровней защиты аккаунтов в интернете. Нулевой уровень называется "никакой". Он подразумевает, что на всех страницах установлен один пароль, который хранится в документе с названием "пароль".
Второй уровень, он же усиленный, означает, что во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация. Пользователь при этом планирует использовать коды из спецприложений или электронные ключи, поскольку их сложнее украсть.
