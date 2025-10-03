Форма для жалоб на интернет в доме появилась на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Россияне теперь могут через "Госуслуги" жаловаться на управляющие компании, которые ограничивают жильцов в выборе интернет-провайдера, сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

В министерстве пояснили, что с помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме. Например, переписку с УК, ответы ведомств и организаций.

"Получив полный комплект документов, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры", – говорится в сообщении.

Внедрение новой формы стало продолжением закона, вступившего в силу в апреле 2024 года, который гарантирует провайдерам беспрепятственный доступ в многоквартирные дома. Цель изменений – дать возможность жителям самостоятельно выбирать оператора связи, устранить ограничения доступа провайдеров к домам и простимулировать конкуренцию на рынке.

В Минцифры отметили, что несмотря на действующий запрет, проблемы с доступом для новых провайдеров сохраняются.

Рассмотрение соответствующего обращения на "Госуслугах" займет до 30 дней, а следить за его статусом можно в личном кабинете на портале. В министерстве подчеркнули, что окончательное решение по каждой ситуации будет принимать прокуратура.

Ранее ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома компании "ПИК". Было установлено, что в зданиях застройщика работал только провайдер Lovit, который в марте подвергся массированной DDoS-атаке. Из-за сбоев жители домов "ПИК" в Москве остались без интернета.

По данному факту ФАС возбудила антимонопольное дело. В службе посчитали, что такие действия могут ущемлять интересы жителей и ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к интернету.