Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что через 2–3 года в многоквартирных новостройках будут работать не менее трех интернет-провайдеров, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Минцифры хотят ввести наказание для управляющих компаний, которые не пускают интернет-провайдеров в дома. Причиной таких разговоров стал случай, когда несколько ЖК остались без интернета. Как известно, всему виной стала хакерская атака, которой подверглась единственная работающая в доме компания.

В старом жилом фонде также должен быть доступ к разным провайдерам, чтобы люди имели выбор, считает он. Шадаев обратил внимание на то, что операторская отрасль конкурентоспособная. Кроме того, министр уверен, что в ближайшие несколько лет конкуренция за потребителя станет более жесткая.

Закон, который был принят в 2024 году, позволяет упростить процесс попадания оператора в дом, отметил Шадаев.

Министр ранее рассказывал, что в РФ в течение ближайших 1–2 лет может появиться стандарт, который обеспечит конкурентный доступ провайдеров в новые дома. В случае принятия нововведения, которое предполагает минимум трех провайдеров, подключение к ним жители новостроек будут иметь сразу после начала работы.