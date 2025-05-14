Стандарт доступа провайдеров в новостройки могут ввести в ближайшие два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России в течение ближайших 1–2 лет может появиться стандарт, который обеспечит конкурентный доступ различных провайдеров в новые дома, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. Его цитирует ТАСС.

В случае принятия нововведения, предполагающего минимум трех провайдеров, подключение к ним новостройки будут иметь сразу после ввода в эксплуатацию. Это, по словам главы Минцифры, предоставит жильцам возможность выбора.

Говоря о старых домах, Шадаев отметил, что в них уже наблюдается достаточно высокий уровень "проникновения" услуг, тем не менее работа с министерством строительства продолжается.

Вместе с тем Минцифры хотят ввести наказание для управляющих компаний, которые не пускают интернет-провайдеров в дома. Об этом вновь заговорили после случая, когда несколько ЖК остались без интернета. Причиной стала хакерская атака, которой подверглась единственная работающая там компания.

При этом почти год назад вступил в силу закон, который позволяет любому провайдеру размещать свои сети в домах, если заключен договор хотя бы с одним из собственников.

