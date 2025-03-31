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31 марта, 07:45

Технологии

В Минцифры хотят ввести наказание для управляющих компаний

В Минцифры хотят ввести наказание для управляющих компаний

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В Минцифры хотят ввести наказание для управляющих компаний, которые не пускают интернет-провайдеров в дома. Об этом вновь заговорили после случая, когда несколько ЖК остались без интернета. Причиной стала хакерская атака, которой подверглась единственная работающая там компания.

При этом почти год назад вступил в силу закон, который позволяет любому провайдеру размещать свои сети в домах, если заключен договор хотя бы с одним из собственников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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