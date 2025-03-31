В Минцифры хотят ввести наказание для управляющих компаний, которые не пускают интернет-провайдеров в дома. Об этом вновь заговорили после случая, когда несколько ЖК остались без интернета. Причиной стала хакерская атака, которой подверглась единственная работающая там компания.

При этом почти год назад вступил в силу закон, который позволяет любому провайдеру размещать свои сети в домах, если заключен договор хотя бы с одним из собственников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.