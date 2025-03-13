13 марта, 15:45Технологии
"Техно": на выставке показали ноутбуки с гибкими экранами
На недавней технологической выставке представили ноутбуки с экранами, которые можно растягивать и складывать пополам. Это новый тренд в мире гаджетов, который обещает изменить способы работы с ноутбуками.
Кроме того, ученые показали первый в мире "биологический компьютер", использующий клетки человеческого мозга. Какие задачи он решает? И как инженерный коллектив Колумбийского университета научил робота смотреть в зеркало и понимать себя?
Об этом – в программе "Техно".