"Техно": на выставке показали ноутбуки с гибкими экранами

На недавней технологической выставке представили ноутбуки с экранами, которые можно растягивать и складывать пополам. Это новый тренд в мире гаджетов, который обещает изменить способы работы с ноутбуками.

Кроме того, ученые показали первый в мире "биологический компьютер", использующий клетки человеческого мозга. Какие задачи он решает? И как инженерный коллектив Колумбийского университета научил робота смотреть в зеркало и понимать себя?

Об этом – в программе "Техно".