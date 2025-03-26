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26 марта, 16:15

Технологии

Эксперт назвал возможную причину сбоя на АЗС "Лукойл"

Эксперт назвал возможную причину сбоя на АЗС "Лукойл"

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По словам эксперта по информационной безопасности Федора Музалевского, причиной масштабного сбоя в работе АЗС "Лукойл" могла стать хакерская атака. Специалист предположил, что злоумышленники организовали массовую отправку запросов, что привело к перегрузке серверов компании.

Водители столкнулись с серьезными неудобствами – невозможно было оплатить топливо банковскими картами. Также были зафиксированы сбои в работе Системы быстрых платежей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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