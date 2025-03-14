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14 марта, 15:40

Технологии

"Техно": в Сети набирает популярность приложение, предсказывающее дату смерти

"Техно": в Сети набирает популярность приложение, предсказывающее дату смерти

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В Сети набирает популярность приложение, которое может предсказать дату смерти. Такой сервис называется "Часы смерти". В нем нужно ввести данные о себе, образе жизни, основных физических параметрах, вредных привычках и настроении.

После анализа искусственный интеллект выдает прогноз о том, сколько человек может прожить при таких данных. Об этом – в программе "Техно".

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