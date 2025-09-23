ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Антимонопольное дело возбуждено против оператора связи Lovit и группы лиц застройщика "ПИК". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.

По информации ФАС, группа лиц, куда входят управляющие компании жилых комплексов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, ограничивала провайдерам доступ к инфраструктуре.

Как посчитали в службе, такие действия могут ущемлять интересы жителей и ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к интернету. Организациям в случае установления вины грозят штрафы.

ФАС еще в мае выявила ограничения в доступе операторов связи в ЖК компании "ПИК". Было установлено, что в домах застройщика работал только провайдер Lovit, который в марте подвергся массированной DDoS-атаке. Из-за сбоев жители домов "ПИК" в Москве остались без интернета.

