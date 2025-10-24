В ГД предложат ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" подготовили законопроект о прогрессивной шкале доплат для пенсионеров старше 70 лет. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента 24 октября, сообщает РИА Новости.

Инициатива принадлежит лидеру фракции Сергею Миронову и главе комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яне Лантратовой.

Согласно пояснительной записке, изменения предлагается внести в Федеральный закон "О страховых пенсиях". Они предполагают увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100% для граждан старше 70 лет и инвалидов I группы. При этом для лиц старше 80 лет предлагается аналогичное повышение на 200%, а для тех, кому уже 90 лет, – на 300%.

Как напомнил Миронов, в 2025 году базовая фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8,9 тысячи рублей. Именно на ее основе и предлагается ввести прогрессивную шкалу выплат всем гражданам пенсионного возраста, получающим льготу по старости, инвалидности или по потере кормильца.

Лантратова добавила, что нынешние правила предусматривают повышенную выплату лишь с 80 лет и только для некоторых пенсионеров, что создает неравенство, оставляя без дополнительной поддержки сотни тысяч пожилых людей.

"Наш законопроект устраняет этот пробел и вводит единый, прогрессивный механизм повышения пенсий", – подчеркнула депутат.

Она также отметила важность признания заслуг старшего поколения и уважения их вклада в развитие страны.

Ожидается, что размер страховой пенсии по старости в следующем году вырастет в среднем на 2 тысячи рублей по сравнению с показателями этого года. Таким образом, он превысит отметку в 27 тысяч рублей.

Соцвыплаты в 2026-м повысятся для 38 миллионов пожилых граждан. Чтобы направить всем пенсионерам выплаты, в бюджете России было выделено около 11,9 триллиона рублей.

