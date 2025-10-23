Соцфонд: средний размер пенсии по старости вырастет на 2 тыс руб в 2026 году

Фото: depositphotos/mars58

Размер страховой пенсии по старости в следующем году вырастет в среднем на 2 тысячи рублей по сравнению с показателями этого года и составит более 27 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал председатель Соцфонда России Сергей Чирков.

Страховые пенсии в 2026 году повысятся у 38 миллионов пожилых граждан. Для того чтобы направить всем пенсионерам выплаты, в бюджете России было выделено около 11,9 триллиона рублей.

Чирков рассказал, что индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты будет производиться с начала следующего года в том же порядке, как и в этом году. Размер индексации составит 7,6%, что выше уровня инфляции, который достигает 6,8%.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что размер страховой пенсии определяется фиксированной выплатой и баллами (ИПК), стоимость которых устанавливается государством. При этом их количество зависит от стажа работы и заработной платы.

Для получения страховой пенсии необходимо накопить не менее 30 ИПК, уточнила Финогенова. Она заявила, что в этом году стоимость одного балла составила 145,69 рубля, а фиксированная выплата – 8 907,7 рубля. Таким образом, минимальная пенсия на конец года была 13 278,4 рубля, а после повышения на 7,6% она вырастет до 14 287,49 рубля.

