Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 16:08

Общество

В Москве стартовал прием заявок на ежегодный конкурс "Бюджет для граждан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Департамент финансов Москвы объявил о начале приема заявок на ежегодный конкурс "Бюджет для граждан". Участникам предлагают в доступной и творческой форме рассказать жителям столицы о городском бюджете.

Принять участие могут физические и юридические лица. Работы разрешено подавать как индивидуально, так и командой до четырех человек. Подготовлены 11 номинаций для физлиц и 5 для организаций.

Среди физических лиц:

  • "Бюджет: просто о сложном";
  • "Бюджет в стихах";
  • "Лучшее решение по повышению вовлеченности пользователей в разделе "Сервисы" портала "Открытый бюджет Москвы";
  • "Бюджет сквозь призму искусства";
  • "Игры о бюджете";
  • "Лучший проект социальной рекламы по бюджетной и финансовой грамотности";
  • "Лучший сценарий внеклассного занятия "Бюджетная грамотность для дошкольников и школьников";
  • "Инструменты финансового просвещения на основе искусственного интеллекта для портала "Открытый бюджет Москвы";
  • "Бюджет в тренде: молодежный взгляд";
  • "Бюджет государственных программ города Москвы: о результатах наглядно";
  • "Бюджетные хроники: финансы Москвы в зданиях и лицах".

Среди юридических лиц:

  • "Лучший сценарий открытого урока по бюджетной грамотности";
  • "Лучшее просветительское мероприятие по бюджетной грамотности";
  • "Игры о бюджете";
  • "Бюджет равных возможностей";
  • "Лучшая практика бюджетного и финансового просвещения на рабочем месте".

Заявки принимаются на электронную почту mybudget@finance.mos.ru до 8 июня 2026 года. Один проект можно заявить максимум в двух номинациях, при этом участники вправе отправить сразу несколько работ. Подробно с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте.

Итоги конкурса подведут до 10 июля на портале "Открытый бюджет города Москвы". Победителей наградят почетными грамотами и ценными подарками, а лучшие проекты направят на всероссийский этап конкурса при поддержке Минфина России.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на новый поток образовательной программы "Венчурная академия", которую проведут фонд "Московский инновационный кластер" и Московский венчурный фонд.

Принять участие могут предприниматели, начинающие инвесторы, топ-менеджеры и аналитики. Курс включает теоретическую часть с видеоуроками и практическую часть с модулями "Венчурная аналитика" и "Венчурная сделка".

Первый модуль ориентирован на аналитиков и предлагает стажировки в ведущих венчурных фондах, второй – на начинающих инвесторов и участие в реальных сделках.

