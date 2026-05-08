Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 16:18

Спорт

Футболисты "Динамо" вернутся в Москву из Краснодара на автобусах

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Игроки московского футбольного клуба "Динамо" вернутся на автобусах в столицу после ответного матча финала "Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России с "Краснодаром". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе команды.

Футболисты и персонал московской команды оказались в Краснодаре из-за закрытия аэропорта. В связи с тем, что игроки "Динамо" смогут вернуться в Москву только на автобусах, было принято решение внести корректировки в тренировочный график спортсменов.

"Краснодар" 7 мая на своей арене одержал победу над московским "Динамо" в ответном матче финала "Пути РПЛ" Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Все решилось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались хозяева поля – 6:5. Таким образом, в суперфинале Кубка России "Краснодар" сыграет с московским "Спартаком".

На следующий день, 8 мая, было принято решение о приостановке рейсов в аэропорты юга России. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12-го числа. Причиной стало попадание украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

В результате рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Вылета ожидали не менее 14 тысяч пассажиров. Однако спустя время документ о невозможности полетов на юг России был отменен.

Столичные аэропорты работают в штатном режиме

