Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 16:18

Город
Главная / Новости /

Биолог Глазков: громкое кваканье жаб в Москве связано с брачным сезоном

Москвичам назвали причину громкого кваканья жаб и лягушек в городе

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Кваканье жаб и лягушек, которое в настоящее время можно услышать около московских водоемов, связано с продолжающимся брачным периодом. Об этом Агентству "Москва" заявил кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Сейчас они особенно активно квакают, их слышно издалека. Так самцы привлекают самок и предупреждают конкурентов, что место занято", – сказал собеседник СМИ.

Биолог уточнил, что большую часть жизни эти земноводные проводят в лесу, а вода им нужна только для продолжения рода. Они откладывают яйца в воду, и цикл развития потомства происходит там же.

"Лягушки прыгают – у них длинные задние ноги, а жабы идут. Из леса они направляются к воде, чтобы отложить яйца, а затем возвращаются обратно", – объяснил специалист.

Он добавил, что взрослые жабы и лягушки начинают размножаться не раньше трехлетнего возраста. Живут они в среднем до 7 лет, а иногда – до 10.

Ранее в Московском зоопарке впервые за 15 лет появились на свет мальки розового амфиприона, то есть рыбы-клоуна. Гендиректор зоосада Светлана Акулова назвала это событие чрезвычайно важным.

Мальки пока содержатся в лаборатории отдела "Аквариум". Взрослых особей можно увидеть в павильоне "Экзотариум".

Сезон "белкопада" начался в Москве

Читайте также


животныегород

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика