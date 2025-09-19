В форуме о будущем городов БРИКС приняли участие более 460 спикеров и делегатов

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Более 460 спикеров и делегатов приняли участие в форуме о будущем городов БРИКС, передает портал мэра и правительства Москвы.

Форум "Облачные города", который завершился в столице, проходил уже третий раз. Одной из ключевых тем стали роботизация и искусственный интеллект. 17 и 18 сентября эксперты обсуждали перспективы технологического развития городской инфраструктуры, роль роботов в современном мегаполисе и многое другое.

Всего форум посетили 29 делегаций из 21 страны, таких как Китай, Сингапур, Турция и другие. В составе делегации из КНР в город прибыло более 50 высокопоставленных чиновников и ключевых экспертов в области урбанистики, цифровизации и устойчивого развития из ведущих мегаполисов и провинций Китая.

Деловая программа форума, состоящая более чем из 50 сессий, объединила ведущих экспертов из России и представителей множества государств, например Бразилии, ОАЭ, Сербии.

В ходе сессии "Технологический каркас города. Пространство будущего" лидеры мировых город рассмотрели, как технологии формируют основу для их конкурентоспособности, обсудили вопросы роботизации и гибридной экономики.

Ключевыми спикерами форума стали создатель концепции технофеодализма Янис Варуфакис, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, а также главный футуролог проекта Neom и стратегический советник правительства ОАЭ и компаний из списка Fortune 500 доктор наук Кейт Баркер.

Кроме того, на форуме состоялась церемония награждения премией городских инноваций БРИКС. Она была учреждена форумом "Облачные города" и Торгово-промышленной палатой БРИКС, участие также принимали эксперты специализированного учреждения ООН по цифровым технологиям – Международного союза электросвязи (МСЭ).

Столица России получила награду в номинации "Роботизация, ориентированная на людей". Члены жюри оценили мировое лидерство Москвы в области городской роботизации и отметили, например, внедрение беспилотного трамвая.

Помимо этого, на форуме представили более 35 роботов. Одним из механических хедлайнеров стал "Пиксель": российский робот-уборщик. Гостям показали новую модель со встроенной вакуумной установкой для уборки мусора в парках и на улицах.

Роботы впервые стали участниками деловой программы. Человекоподобная машина Арди в рамках сессии "Город, ИИ и роботы. Готовность к переходу в гибридный мир" поделилась своим видением реальности, в которой искусственный интеллект и роботы становятся неотъемлемой частью города.

В свою очередь, робот Аватар, чьи эмоции и речь передаются от оператора в режиме реального времени, стал виртуальным ведущим деловой программы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках форума Москва подписала серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления. Меморандумы о взаимопонимании подписаны в том числе с Минском, Астаной и Бишкеком.

