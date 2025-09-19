Форма поиска по сайту

19 сентября, 22:45

Мэр Москвы

Собянин: школьники из Москвы завоевали медали на олимпиаде по экологии

Московские школьники завоевали медали на международной олимпиаде, которая была посвящена вопросам изменения климата и проблемам экологии. Ребят и наставников поздравил в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин

В частности, Эмилия Гимаева из школы "Летово" завоевала золото, Никита Юнисов и Милена Иванова из Курчатовской школы – серебряные и бронзовые медали, а Полина Егорова из школы Центра педагогического мастерства стала обладательницей бронзы.

Участники решали теоретические задания, индивидуальные и командные кейсы. В практической части анализировали антропогенное воздействие на природу, отбирали пробы воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоЕкатерина Кузнеченкова