18 сентября, 22:15Мэр Москвы
Сергей Собянин заявил, что Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал
Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал. С таким заявлением Сергей Собянин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума. Мэр отметил, что столица делает ставку на привлечение специалистов и развитие высокотехнологичных отраслей.
Форум проходит в ЦВЗ "Манеж" уже в десятый раз и собирает представителей власти и бизнеса для обсуждения ключевых вопросов экономики. Обсуждали перспективы экономики России, которая поднялась на четвертое место в мире и вошла в список стран с высоким уровнем доходов.
