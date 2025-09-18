Сергей Собянин заявил, что Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал

Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал. С таким заявлением Сергей Собянин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума. Мэр отметил, что столица делает ставку на привлечение специалистов и развитие высокотехнологичных отраслей.

Форум проходит в ЦВЗ "Манеж" уже в десятый раз и собирает представителей власти и бизнеса для обсуждения ключевых вопросов экономики. Обсуждали перспективы экономики России, которая поднялась на четвертое место в мире и вошла в список стран с высоким уровнем доходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.