Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин заявил, что Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал

Сергей Собянин заявил, что Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал

Собянин: Москва конкурирует не с региональными столицами, а с мегаполисами мира

Собянин: Москва платит 180 млрд рублей за неработающих в системе ОМС

Собянин предложил пересмотреть соцгарантии для нелегально работающих

Сергей Собянин сравнил производительность труда в Москве и Германии

Собянин рассказал о возвращении индустриальных предприятий в Москву

Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет

Сергей Собянин рассказал о новом корпусе школы № 2122 в Щербинке

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогирееве

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогирееве

Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал. С таким заявлением Сергей Собянин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума. Мэр отметил, что столица делает ставку на привлечение специалистов и развитие высокотехнологичных отраслей.

Форум проходит в ЦВЗ "Манеж" уже в десятый раз и собирает представителей власти и бизнеса для обсуждения ключевых вопросов экономики. Обсуждали перспективы экономики России, которая поднялась на четвертое место в мире и вошла в список стран с высоким уровнем доходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоЕкатерина КузнеченковаАнна Макарова