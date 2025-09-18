Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в Севастополе

В Севастополе действует штормовое предупреждение. В МЧС призвали жителей отказаться от прогулок и поездок, не выпускать детей и домашних животных, не купаться в море и не находиться у воды. По прогнозам, ожидается усиление дождя и выпадение до 30 миллиметров осадков и более.

В Краснодарском крае дельфина, случайно заплывшего в реку, выпустили в Черное море. Его освободили от сетей и крючков, обработали раны и после осмотра ветеринаров вернули в естественную среду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.