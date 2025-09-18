Форма поиска по сайту

18 сентября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в Севастополе

Пьяный мужчина приставал к посетителям в развлекательном центре на Дмитровском шоссе

Новости регионов: спасатели извлекли тела погибших из вездехода, затонувшего в Забайкалье

Крыша загорелась у административного здания на Павелецкой набережной

Новости мира: трое полицейских погибли во время стрельбы в штате Пенсильвания

Новости регионов: крыша загорелась в общежитии в Иванове

Неизвестные украли более тысячи пожарных шлангов в Одинцове

Новости мира: шторм с градом обрушился на Словению

Новости регионов: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 км

Уличным художникам грозит до 7 лет тюрьмы из-за граффити на вагонах в метро Москвы

В Севастополе действует штормовое предупреждение. В МЧС призвали жителей отказаться от прогулок и поездок, не выпускать детей и домашних животных, не купаться в море и не находиться у воды. По прогнозам, ожидается усиление дождя и выпадение до 30 миллиметров осадков и более.

В Краснодарском крае дельфина, случайно заплывшего в реку, выпустили в Черное море. Его освободили от сетей и крючков, обработали раны и после осмотра ветеринаров вернули в естественную среду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

