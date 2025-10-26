Сергей Собянин: в Хорошёво-Мнёвниках открылась новая школа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Хорошёво-Мнёвниках появилась новая школа на 775 мест, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Объект построил инвестор в составе жилого квартала на Шелепихинской набережной. Площадь здания составляет почти 15 тысяч квадратных метров.

"Архитектура школы напоминает бабочку: одно крыло отведено под начальные классы, другое – под основную и старшую школу. Центральная часть объединяет общешкольную инфраструктуру", – отметил Собянин.

По его словам, в школе есть все необходимое для современных форм обучения. В том числе ИТ-полигон, специализированные учебные кабинеты, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы, а также два спортзала, футбольное поле, площадки для игр и школьных мероприятий.

Мэр столицы добавил, что с 2011 года в Хорошёво-Мнёвниках построили уже 19 образовательных объектов. Они дали району свыше 6 тысяч новых мест в школах и детсадах.

Ранее стало известно, что в районе Солнцево в 2026 году также появится новая школа. Ее вместимость составит 1,2 тысячи учеников. Новая школа станет частью образовательного учреждения № 1542, здание построят на Производственной улице в составе жилого комплекса.