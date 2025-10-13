В бизнес-тренингах ведущих компаний примут участие более 11 тысяч столичных школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовала серия бизнес-тренингов и семинаров для учащихся предпринимательских классов. Занятия проводят владельцы и топ-менеджеры более 300 ведущих компаний – индустриальных партнеров столичной системы предпрофессионального образования, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы создаем в Москве условия для осознанного выбора профессионального пути. Через систему предпрофессионального образования школьники еще до выпуска получают не только теоретические знания и понимание, кем хотят работать, но и реальный практический опыт", – цитирует Ракову Агентство "Москва".

По ее словам, предпринимательские классы стабильно входят в тройку самых популярных направлений предпрофессиональной подготовки. В этом году число участников семинаров выросло почти на 10%, охватив свыше 11 тысяч старшеклассников из 223 школ города.

В рамках интенсивов школьники учатся формулировать и защищать бизнес-идеи, развивают креативное мышление и навыки командной работы. Кроме того, у ребят есть возможность получить качественную обратную связь от профессионалов рынка. Лучшие проекты учащиеся представляют на научно-практической конференции "Наука для жизни", где победители могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Проект "Предпринимательский класс в московской школе", запущенный в 2021 году, помогает школьникам углубленно изучать математику, экономику, основы бизнеса и другие сферы, что в дальнейшем позволяет им успешно поступать в вузы и строить карьеру в сфере экономики и финансов.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал третий сезон профориентационной программы для учащихся 9-х классов, в котором примут участие более 75 тысяч школьников. Также скоро к проекту планируют присоединить и учеников 10-х классов московских школ.