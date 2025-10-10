Форма поиска по сайту

10 октября, 12:39

Общество

В Подмосковье школьники будут сдавать два ОГЭ для поступления в колледж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подмосковье присоединится к эксперименту по упрощенному поступлению в колледжи после девятого класса. Школьники должны будут сдать только два ОГЭ – по русскому языку и математике, сообщает телеграм-канал министерства образования Московской области.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о планах включить в эксперимент больше регионов. Изначально в нем участвовали только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

Упрощенная процедура поступления после девятого класса в образовательные организации среднего профессионального образования отменяет обязательную сдачу ОГЭ по четырем предметам.

Ранее сообщалось, что рекомендации по профориентации для учащихся появились в "Московской электронной школе" (МЭШ). Уточнялось, что они создаются на основе приоритетных отраслей, подходящих для школьников специальностей и колледжей, а также результатам профориентационного тестирования.

образованиеобщество

