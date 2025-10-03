Количество регионов с упрощенной сдачей ОГЭ увеличат до шести

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Минпросвещения намерено расширить эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ еще на три региона, доведя их общее число до шести. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр напомнил, что первыми участниками стали сильные округа – Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

"Мы планируем расширить эксперимент по количеству регионов и его продлить, потому что, конечно, сложно говорить о каких-то серьезных результатах по итогам одного года, нужно чуть больше времени", – указал Кравцов.

По его словам, Минпросвещения подготовит и выступит с законодательной инициативой, предполагающей продление до 2029 года. Отвечая на вопрос о новых регионах, министр уточнил, что свое согласие уже выразили Республика Татарстан, Ростовская и Тюменская области.

Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента в апреле 2025 года. Согласно документу, девятиклассники, проживающие в Москве, Петербурге и Липецкой области, могли сдавать экзамены только по русскому языку и математике для поступления в колледжи.

Также сообщалось, что глава подмосковного Минспорта Дмитрий Абаренов предложил ввести в стране ОГЭ по физической культуре. По его мнению, мера необходима для максимального приобщения школьников к этим урокам.