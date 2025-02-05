ТАСС: в Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина

Фото: МВД России

Многократный чемпион РФ по легкой атлетике Марк Толстихин задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

Мужчину задержали правоохранители во время проверки его документов на станции метро "Тимирязевская". Толстихин находился в федеральном розыске за грабеж и кражу.

В базе розыска МВД России также присутствует карточка на его имя. Однако там не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса РФ его искали.

Толстихин не раз завоевывал золото на российских турнирах. Он также был участником чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Его имя значится в базе ведомства. Точная статья инкриминируемого Ахмедову преступления в базе не указана. СМИ писали, что он стал фигурантом уголовного дела о государственной измене.

