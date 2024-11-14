Жена Икарди обвинила футболиста в гендерном насилии и краже 70 тысяч долларов

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Супруга аргентинского нападающего Мауро Икарди, представляющего турецкий "Галатасарай", Ванда Нара обвинила спортсмена в гендерном насилии и краже 70 тысяч долларов. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По данным издания, инцидент произошел в Буэнос-Айресе, куда супруга футболиста прилетела из отпуска со своим новым возлюбленным, рэпером L-Gante. Как утверждает девушка, спортсмен не дал ей вернуться в квартиру, которая до сих пор принадлежит им обоим.

После этого происшествия игроку поступит уведомление с требованием воздержаться от действий, которые будут вызывать беспокойство или запугивать супругу. Также, как сообщают журналисты, Наре в ближайшее время поступит распоряжение, согласно которому она сможет вернуться в свой дом.

При этом на 15 ноября у пары запланировано первое слушание по делу об их разводе.

Ранее в бразильском городе Котия неизвестные ограбили дом девушки футболиста саудовского "Аль-Хиляля" Неймара. По версии СМИ, около трех часов ночи по местному времени трое неизвестных ворвались в дом Бруны Бьянкарди, в котором находилась ее мать. Они заткнули женщине рот. Из дома злоумышленники успели забрать драгоценности, часы и дизайнерские сумки на сумму около 120 тысяч долларов.

Неймар и Бьянкарди сообщили, что с ними и их дочерью все хорошо. Одним из преступников, по данным журналистов, стал 19-летний молодой человек, который запустил своих сообщников на территорию кондоминиума. Отмечается, что позже его задержали.

