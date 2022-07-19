В Москве задержали разыскиваемого за мошенничество футболиста Махача Гаджиева

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Сотрудники полиции задержали футболиста Махача Гаджиева, который ранее был объявлен в федеральный розыск за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером на Тверской улице в районе дома 3 полицейские остановили Махача Гаджиева для проверки документов. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске с конца декабря 2021 года по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", – рассказал собеседник информагентства.

В настоящий момент решается вопрос о транспортировке Гаджиева в Махачкалу.

В своей футбольной карьере спортсмен выступал за "Крылья Советов", "Сатурн", "Рубин", "Анжи" и некоторые другие команды. В 2017 году был осужден на два года лишения свободы условно за мошенничество.

Ранее в июле суд приговорил топ-менеджера компании "Аэрофлот" Владимира Аксенова к семи годам заключения по делу о хищении более 250 миллионов рублей. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

